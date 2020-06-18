كتبنا تعلن عن الفائزين في مسابقتها الأدبية 2020 زمن الكوارنتين

تحتفل منصة كتبنا بمجوعة من الكتاب الموهوبين الفائزين في مسابقة الأدبية زمن الكوارنتين، لتقديمهم مجموعة من الأعمال المتنوعة، قد تكون قصة قصيرة، شعر، خواطر، مقالات أو تدوينات تتناول الحياة والمشاعر والمواقف في زمن أزمة كورونا الحالي، ايمانأ منها بالجيل الصاعد وتسليطها الضوء على الأقلام الواعدة وإعطائهم فرصة لتوافر أعمالهم إلكترونيا وورقيًا.

تم اختيار 27 عملا أدبيا من المبدعين في مصر وجميع أنحاء العالم العربي وبعض الأعمال الفائزة هي:

نجاة - قصة قصيرة - رضوي عادل السيد رشدي- مصر.

حظر أجير- قصة قصيرة - حسين السنبختي – مصر.

رؤية - قصة قصيرة- نورالهدى فهد باشراحيل- اليمن.

الصداقة تصاب بالعدوى- قصة قصير- طه بونيني –الجزائر.

المقامة الكورونية -خواطر- محمد باسم فقها –فلسطين.

امرأة وحيدة في الحجر- قصة قصيرة - زهور بن رجب بن عبيد- تونس.

الدم الملكي- قصة قصيرة- روماني عادل سعد- مصر.

إين ذهب هؤلاء البشر؟ - خواطر- مىّ عصمت- مصر.

جدير بالذكر أعلنت منصة كتبنا في شهر مايو 2020 عن فوز مجوعة من الكتاب الموهوبين في مسابقة كتبنا الأدبية، لتقديمهم مجموعة من أجمل وأفضل القصص القصيرة.