مي عمر تبعث رسالة حب لزوجها عبر "انستجرام"

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي بالصورة برفقة زوجها المخرج محمد سامي، وهما يلتقطان صورة مرتدية فستان أبيض قصير وكان شعرها طويل مموج، وعلقت قائله: "لا يهم ما أمامي طالما أنني أعرف أنك خلفي دائما".

يشار أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة"، الذي عرض في رمضان 2020، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر حول الفتوات، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ونجلاء بدر وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر وأحمد خليل، والمسلسل من إخراج حسين المنباوي، ومن تأليف هاني سرحان.
مي عمر تبعث رسالة حب لزوجها عبر "انستجرام"
مي عمر تبعث رسالة حب لزوجها عبر "انستجرام"

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