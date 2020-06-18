نشرة حوادث "الفجر": مقتل عروس على يد زوجها في حلوان

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:

طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة عروس قتلت على يد زوجها، بعد مرور شهر على زواجهما بسبب خلافات أسرية بينهما، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كشفت تحقيقات نيابة المعادي، عن اعترافات اثنين من المتهمين يحملون جنسية دولة أجنبية كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك في منطقة المعادي.

اتهم سكان حي النرجس ٢ بالتجمع الخامس، جهاز القاهرة الجديدة بالتواطؤ مع شركة محمول بالمخالفة للقانون.

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

نجحت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشركات بالدول الأجنبية.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي "يحملون جنسية دولة أجنبية" لسرقة المبالغ المالية من رواد البنوك.

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن لبيع الأقمشة بدائرة قسم شرطة السلام ثان "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"؛ لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا،وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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