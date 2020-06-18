أبرزهم الإسماعيلي وبيراميدز.. اتحاد الكرة يجتمع مع أندية الدوري المصري

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يجتمع الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع 6 أندية وهم الإسماعيلي وبيراميدز والمصري وحرس الحدود وسموحة والجونة لبحث مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم ومناقشة لائحة النظام الأساسى .

ويُعقد خلال الثلاث الأيام الأخيرة إجتماعات داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم مع رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني وأعضائها محمد فضل وجمال محمد على وأحمد عبدالله وسحر عبد الحق مع أندية الدوري الممتاز وأندية القسم الثاني لحسم مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم من الإستمرار أو الإلغاء .

وإجتمع امس اتحاد الكرة مع 6 أندية وهي الزمالك والانتاج الحربي وطنطا وأسوان ونادى مصر والمقاولون العرب، ورفض الخماسي الأول عودة المسابقة عدا المقاولون الذي رحب بالإستئناف .

وكان أول أمس قد إجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مع 6 أندية وهي الأهلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة وطلائع الجيش ووادى دجلة وإنبي .

ويبحث اتحاد الكرة مع أندية الدوري فى القسم الأول والثاني مصير المسابقات هذا الموسم بعد إعلان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إتاحة عودة نشاط كرة القدم 25 يوليو القادم.

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