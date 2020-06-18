جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وفالنسيا





يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق فالنسيا اليوم الخميس 18 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 59 وبفا رق 5 نقاط عن فريق برشلونة صاحب الصدارة والذي فاز على ديبورتيفو ليجانيس بهدفين في تلك الجولة.





ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-





1- برشلونة 64 نقطة.

2- ريال مدريد 59 نقطة.

3- إشبيلية 51 نقطة.

4- أتليتكو مدريد 49 نقطة.

5- ريال سوسيداد 47 نقطة.

6- خيتافي 47 نقطة.

7- فياريال 44 نقطة.

8- فالنسيا 43 نقطة.

9- غرناطة 42 نقطة.

10- اتليتك بلباو 39 نقطة.

11- اوساسونا 35 نقطة.

12- ليفانتي 35 نقطة.

13- ريال بيتيس 34 نقطة.

14- بلد الوليد 33 نقطة.

15- ألافيس 32 نقطة.

16- إيبار 28 نقطة.

17- سيلتا فيجو 27 نقطة.

18- ريال مايوركا 25 نقطة.

19- إسبانيول 24 نقطة.