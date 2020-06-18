"رياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.





وأكدت "شاكر"، أن الطقس يكون معتدل على السواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة على القاهرة حتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.





وعن حالة الطقس اليوم الخميس، يشهد برودة ليل ويكون معتدل على جنوب الصعيد، و سجلت درجات الحرارة على القاهرة اليوم والوجه البحري 33-21، والسواحل الشمالية 27-20، وجنوب سيناء 36-26، وشمال الصعيد 34-23، وجنوب الصعيد 41-27.





وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، أشارت إلى أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومناطق من جنوب سيناء، بينما تنشط على جنوب الصعيد مما يصاحبها إثارة خفيفة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري.



