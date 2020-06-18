بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم





خسرت البورصة المصرية اليوم نحو 1.7 مليار جنيه وسط تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 9.4% وبسعر 0.651 جنيه ثم سهم المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية بنسبة 7.6% وبسعر 0.434 جنيه ، ثم سهم القاهرة للاسكان والتعمير بنسبة 6.7% وبسعر 11.5 جنيه

وفي الترتيب الرابع جاء سهم المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) بنسبة 6.2% وبسعر 2.8جنيه ، وأخيراً سهم أ ميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 6.1% وبسعر 3.9 جنيه



وهبط المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10857.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1325.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2089.2نقطة.





وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.2 مليار جنيه علي عدد286.4 مليون سهم عبر تنفيذ 30.7 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 181 شركة ارتفع منه61 شركة وانخفض 86 شركة واستقر 34 شركة .