الكويت: 2.25 مليار دينار إجمالي القروض الممنوحة للشركات خلال شهرين

قالت مصادر كويتية إن القروض الممنوحة من البنوك تضاعفت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، قياساً بالمعدلات الممنوحة خلال مارس الماضي، وأوضحت أنّ إجمالي التسهيلات الممنوحة خلال الشهرين الماضين بلغَ 2.25 مليار دينار كويتي (7.31 مليار دولار)، وذلك بحسب الألمانية.









ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن المصادر القول إن الائتمان الممنوح خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، يُعدُّ الأعلى على أساس شهري منذ بداية 2020، موضّحة أنّ الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال التشغيلية التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا استحوذت على الكتلة العظمى من القروض الممنوحة خلال الشهرين الماضيين.









وشهدت غالبية القطاعات التشغيلية خلال الشهرين الماضيين تحسّناً ائتمانياً، فيما سجّلت حركة القروض الاستهلاكية والقروض المقسّطة خلال الشهرين الماضيين انخفاضات حادة في وتيرتها المعتادة بسبب تداعيات الإغلاق الحكومي والحظر الجزئي والكلي والعزل المناطقي.







