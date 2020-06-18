السيسي يستقبل وزير خارجية اليونان بحضور رئيس المخابرات

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير خارجية اليونان، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.





وأكد الرئيس السيسي، ، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، على العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع اليونان.