السيسي يستقبل وزير خارجية اليونان بحضور رئيس المخابرات
الخميس 18/يونيو/2020 - 03:52 م
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير خارجية اليونان، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.
وأكد الرئيس السيسي، ، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، على العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع اليونان.
ويرافق وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، في زيارته لمصر، فريق من الخبراء التقنيين للمساعدة في المحادثات حول ترسيم المناطق البحرية مع مصر.
وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من توقيع اليونان وإيطاليا اتفاقا بشأن الحدود البحرية، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشاكل كانت عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.
وقال دندياس حينها إن الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية، وحسم القضايا المتعلقة بـحقوق الصيد.
وأضاف "هذا يوم تاريخي"، مشيرا إلى أن اليونان تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها.
وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط، على مدى أشهر، توتر بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا