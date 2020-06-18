ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 10.237 مليون برميل يومياً في أبريل

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر


أظهرت بيانات رسمية الخميس ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل نيسان إلى 10.237 مليون برميل يوميا من 7.391 مليون برميل يوميا في مارس.

وأفادت الأرقام الرسمية أن إنتاج المملكة من الخام زاد 2.274 مليون برميل يوميا إلى 12.007 مليون برميل يوميا في أبريل.


وارتفعت الصادرات 2.846 مليون برميل يوميا إلى 10.237 مليون برميل يوميا في أبريل، بينما انخفضت مخزونات الخام 12.747 مليون برميل إلى 143.502 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير المحلية في السعودية 0.128 مليون برميل يوميا في أبريل إلى 1.84 مليون برميل يوميا، في حين زاد الحرق المباشر للخام 76 ألف برميل يوميا إلى 355 ألف برميل يوميا في أبريل .

وتقدم الرياض وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات قياسية للإنتاج سارية منذ أول مايو لدعم الأسعار وسط تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.

ينص الاتفاق على خفض إمدادات أوبك+ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو. واتفق التحالف في السادس من يونيو على تمديد تلك الخفيضات لشهر إضافي حتى نهاية يوليو.

جاء اتفاق الخفض بعد انهيار اتفاق سابق بشأن المعروض في مارس ، وهو ما زادت بعده السعودية الإمدادات في معركة على الحصص السوقية.

ووفقا لمسح نشرته رويترز في ابريل، ضخت دول أوبك الثلاث عشرة 30.25 مليون برميل يوميا في المتوسط في ذلك الشهر، بزيادة 1.61 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدل لشهر مارس .

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