استمرار ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:46 م
بوابة الفجر
استمر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة مرتفعا بفعل موجة ثانية من عمليات التسريح في ظل ضعف الطلب وسلاسل إمدادات متصدعة، مما يدعم وجهات النظر التي تقول إن الاقتصاد يواجه تعافيا طويلا وصعبا من ركود ناجم عن كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.508 مليون في الأسبوع المنتهي في 13 يونيو انخفاضا من 1.566 مليون في الأسبوع السابق.

 ويدفع الانخفاض الأسبوعي الحادي عشر على التوالي الطلبات للابتعاد أكثر عن المستوى القياسي البالغ 6.867 مليون المسجل في أواخر مارس.


وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 1.3 مليون في أحدث أسبوع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لمشرعين هذا الأسبوع إن "ضبابية كبيرة ما زالت تكتنف وقت وقوة التعافي".

وانزلق الاقتصاد صوب الركود في فبراير.

وأعلنت شركات في قطاعات التصنيع والبيع بالتجزئة وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج النفط والغاز عن تخفيضات للوظائف. كما تخفض حكومات الولايات وحكومات محلية، تضررت ميزانياتها بفعل المعركة مع كوفيد-19، الوظائف.

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