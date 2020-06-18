الدبابة الإفريقية.. كارتيرون يستقر على بديل كاسونجو في الزمالك

يسعي المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين والمعارين خلال الفترة المقبلة مع إدارة القلعة البيضاء.

وكشفت تقارير صحفية أن المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك خرج من حسابات المدير الفني كارتيرون والذي طلب رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

واقترب الزمالك من التعاقد مع لاعب أول أغسطس الأنجولي أري بابل لتدعيم خط الهجوم.

ويضع الزمالك الرتوش الأخيرة على صفقة بابل حسبما أشارت تقارير صحفية بحصول اللاعب علي 650 ألف دولار فى الموسم الاول ثم على 750 ألف دولار فى الموسم الثاني و850 ألف دولار فى الموسم الثالث .