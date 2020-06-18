عبد الله السعيد يكشف عن موقفه من استكمال مسابقة الدوري

كشف عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز عن موقفه من قرار استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأعلن وزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي رسميا إمكانية عودة فرق الدوري لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم ٢٠ يونيو الجاري.

وأكد عبد الله السعيد أنه لا يهتم بعدم دخوله نادي الـ100 في حالة إلغاء بطولة الدوري مؤكدا أن الجميع يرغب في عودة النشاط من جديد من أجل العاملين في هذا المجال.

وتابع السعيد: " يجب على اتحاد الكرة التعامل مع اللاعبين على أنهم بشر، وليسوا آلات، ومنحهم فرصة كافية للاسترخاء بعد نهاية الموسم، بدلا من التلاحم".

وانتقل السعيد للحديث عن انضمام أحمد فتحي وشريف إكرامي لبيراميدز قائلا: "تعاقد بيراميدز مع إكرامي وفتحي لا يحتاج إلى تدخل مني فهما لاعبان على أعلى مستوى وأي فريق يتمنى التعاقد معهما".

وأضاف: " لم أتدخل من قريب أو بعيد في التفاوض أو الترشيح، فليس دوري التعاقد مع اللاعبين.. هذا الملف خاص بالإدارة".