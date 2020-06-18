الهنود يقيمون جنازات لضحايا اشتباكات الحدود الصينية ويحرقون صور "شي"

أحرق المواطنون الهنود صورًا للرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس، فيما أحرقت عائلات رفات بعض الجنود العشرين الذين قُتلوا في قتال عنيف مع القوات الصينية في منطقة حدودية جبلية متنازع عليها.





وهتف عشرات من الناس بـ"انتصار للهند الأم" بينما تم نقل جثة العقيد ب. سانتوش بابو، الضابط الهندي الأكبر سنا الذي قتل في الاشتباك، في شاحنة عسكرية مزينة بالزهور إلى بلدته سوريابيت بجنوب الهند، كما أوردت وكالة "رويترز".





وستُقام جنازات جنود آخرين في مدنهم وقراهم.





أقام سكان مدينة كانبور الشمالية جنازة وهمية لشي وأحرقوا صورته وهتفوا بشعارات مناهضة للصين. أثناء وجوده في كوتاك، شرق الهند، تم إحراق دمية من شي والعلم الصيني.





وفي مدينة سورات بغرب الهند، اجتمعت مجموعة من الأشخاص يوم الأربعاء وألقوا جهاز تلفزيون صيني الصنع على الأرض وداسوا عليه في عرض احتجاج.





وقال وزير الغذاء وشؤون المستهلكين رام فيلاس باسوان، لصحيفة "إيكونوميك تايمز": "في الوضع الحالي، لا ينبغي أن تؤخذ قضية الصين باستخفاف ... في كثير من الحالات، قد يكون هناك أموال صينية مستثمرة، ولكن أعتقد أن الأشياء العادية التي نشتريها من السوق، يجب على المرء بالتأكيد التأكد من أننا نتجنب المنتجات الصينية".





وظلت القوات في حالة تأهب في وادي جالوان في منطقة لداخ في جبال الهيمالايا الغربية بعد الاشتباكات بثلاثة أيام، حيث قالت الهند، إن الصين تكبدت أيضا خسائر بشرية. ولم تذكر الصين تفاصيل عن أي قتلى أو جرحى بين قواتها.





تحدث وزير الخارجية الهندي، صبراهامانيام جايشانكار، مع الدبلوماسي الصيني الكبير، وانج يي، يوم الأربعاء واتفق الجانبان على عدم اتخاذ أي خطوات لتصعيد الأمور وبدلاً من ذلك ضمان السلام والاستقرار على الحدود المتنازع عليها.





وقال مسؤول هندي، إن: "كبار الضباط العسكريين من الجانبين يعقدون محادثات اليوم الخميس لنزع فتيل التوترات. المحادثات جارية".





لكن كلا من "جايشانكار" و"وانج يي، تبادلا اللوم في أكثر الاشتباكات الحدودية دموية منذ عام 1967 ودعوا الجانب الآخر إلى كبح جماح قواتهم.





ونقلت وزارة الخارجية الهندية عن "جايشانكار" قوله لـ"وانج": "كانت حاجة الساعة هي إعادة تقييم الجانب الصيني لإجراءاته واتخاذ إجراءات تصحيحية".





وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الدبلوماسي الصيني قال، إن على الهند معاقبة المسؤولين عن الصراع والسيطرة على قواتها في الخطوط الأمامية.





عززت الجماعات القومية المتشددة التي لها علاقات مع حزب بهاراتيا جاناتا من رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعوات لمقاطعة البضائع الصينية وإلغاء العقود مع الشركات الصينية.





ألغت شركة Oppo الصينية الإطلاق المباشر عبر الإنترنت لهاتفها الذكي الرائد في الهند.