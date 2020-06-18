مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.35% بختام التعاملات

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:57 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.35% رابحاً 7.41 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 293.84 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 211.4 مليون سهم محققة ما قيمته 298.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3839 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%.
 
وقفزت 10 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.69%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.02%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.18%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.89%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 5.4 مليون ورقة بقيمة 49.3 مليون درهم.

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