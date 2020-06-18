وسط تباين بأداء المؤشرات ..البورصة تخسر 1.7 مليار جنيه في ختام اتعاملات

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:33 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية، جلسة اليوم الخميس علي تباين بأداء المؤشرات ،،وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة فيما ارتفع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة  بدعم من مشتريات الافراد و نشاطهم على اسهم المؤشر و الاسهم المضاربية مقابل مبيعات المؤسسات بإستثناء المحلية التى اتجهت لاستمرار الشراء مع ملاحظة  أن مبيعات العرب و الاجانب حالت دون صعود الاسهم و ارتدادها لاعلى .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو  1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 579.5 مليار جنيه


وهبط المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 10857.8 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1325.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 2089.2نقطة.

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.2 مليار جنيه علي عدد286.4 مليون سهم عبر تنفيذ 30.7 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 181 شركة ارتفع منه61 شركة وانخفض 86 شركة واستقر 34 شركة .


وإتجهت تعاملات الأجانب  بالبورصة المصرية نحوالبيع مسجلة 269.2 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 32.6% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو الشراء بحوالي 268.4 مليون جنيه 740 ألف  جنيه بنسب إستحواذ 63.9% و3.4% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 59.7% والأفراد علي نسبة 40.2%.

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