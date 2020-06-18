خبير صيني: تفشي فيروس كورونا المستجد في بكين تحت السيطرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
كشف وو زونيو يو، خبير طبي صيني، اليوم الخميس، أن بكين سيطرت على أحدث تفشي لفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن العاصمة لا تزال تتوقع حالات جديدة متفرقة.

وقال وو زونيو يو، كبير أخصائي الأوبئة في المركز الصيني للوقاية من الأمراض ومكافحتها: "لقد تم السيطرة على الوباء في بكين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "وو"، في مؤتمر صحفي دوري، بعد مرور أرقام الحالة الأخيرة، إن 13 يونيو هو ذروة تفشي المرض الحالي بعد يوم من انخفاض الحالات المؤكدة الجديدة إلى 21، من 31 في اليوم السابق.

لكنه حذر: "عندما أقول إنها تحت السيطرة، فهذا لا يعني أن عدد الحالات لن يتحول إلى الصفر غدًا أو في اليوم التالي".

وأردف: "سيستمر الاتجاه لفترة من الزمن، ولكن عدد الحالات سينخفض، مثل الاتجاه الذي رأيناه في بكين في يناير وفبراير."

وقد سجلت المدينة 158 إصابة منذ تأكيد الإصابة الأولى في 11 يونيو في أسوأ تفشي لها منذ أوائل فبراير، والتي تم تتبعها إلى سوق جملة للأغذية في شينفادي في جنوب غرب البلاد.

على الرغم من عدد قليل فقط من الحالات مقارنة بالأرقام خارج الصين، فقد تصرفت السلطات بسرعة للحد من مخاطر العدوى في العاصمة، والتي حظيت مؤخراً بالثناء على إجراءاتها المضادة الصارمة.

بعد أيام قليلة فقط من الحالة الأولى، عادت المدينة إلى حالة تأهب من المستوى الثاني، وهي ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ من أربعة مستويات للفيروس، مما أدى إلى فرض قيود جديدة على تحركات السكان.

أخبار تهمك

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 21 ساعة

50 ألف جنيه دعم لأول 100 ألف مشتري للسيارة الكهربائية المصرية

منذ 42 دقيقة

ميسي يشعل أزمة في برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ يوم

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 20 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

01:42 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

02:13 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟