خبير صيني: تفشي فيروس كورونا المستجد في بكين تحت السيطرة

كشف وو زونيو يو، خبير طبي صيني، اليوم الخميس، أن بكين سيطرت على أحدث تفشي لفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن العاصمة لا تزال تتوقع حالات جديدة متفرقة.





وقال وو زونيو يو، كبير أخصائي الأوبئة في المركز الصيني للوقاية من الأمراض ومكافحتها: "لقد تم السيطرة على الوباء في بكين"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "وو"، في مؤتمر صحفي دوري، بعد مرور أرقام الحالة الأخيرة، إن 13 يونيو هو ذروة تفشي المرض الحالي بعد يوم من انخفاض الحالات المؤكدة الجديدة إلى 21، من 31 في اليوم السابق.





لكنه حذر: "عندما أقول إنها تحت السيطرة، فهذا لا يعني أن عدد الحالات لن يتحول إلى الصفر غدًا أو في اليوم التالي".





وأردف: "سيستمر الاتجاه لفترة من الزمن، ولكن عدد الحالات سينخفض، مثل الاتجاه الذي رأيناه في بكين في يناير وفبراير."





وقد سجلت المدينة 158 إصابة منذ تأكيد الإصابة الأولى في 11 يونيو في أسوأ تفشي لها منذ أوائل فبراير، والتي تم تتبعها إلى سوق جملة للأغذية في شينفادي في جنوب غرب البلاد.





على الرغم من عدد قليل فقط من الحالات مقارنة بالأرقام خارج الصين، فقد تصرفت السلطات بسرعة للحد من مخاطر العدوى في العاصمة، والتي حظيت مؤخراً بالثناء على إجراءاتها المضادة الصارمة.





بعد أيام قليلة فقط من الحالة الأولى، عادت المدينة إلى حالة تأهب من المستوى الثاني، وهي ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ من أربعة مستويات للفيروس، مما أدى إلى فرض قيود جديدة على تحركات السكان.