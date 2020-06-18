برشلونة يطلب التعاقد مع نجم توتنهام

يسعى برشلونة الإسباني إلى عقد صفقة تبادلية مع فريق توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي صفقة ستصب في صالح الفريق الكتالوني خلال الموسم الكروي الجديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع ندومبيلي نجم خط وسط توتنهام المغضوب عليه من مدربه جوزيه مورينيو مقابل الاستغناء عن إيفان راكيتيتش لقلعة السبيرز في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مستعد لدفع مبلغ مالي بالإضافة إلى عرض خدمات راكيتيتش من أجل التعاقد مع ندومبيلي الذي يرغب في الرحيل عن توتنهام بعد أن أصبح خارج حسابات مورينيو قبل توقف الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.