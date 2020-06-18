حجز مدير "ثلاجة الموت" لحيازته 7 أطنان لحوم فاسدة بالوراق

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحجز المدير المسئول عن ثلاجة بدون ترخيص بمنطقة الوراق، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات، لحيازته على ٧ أطنان من مقطعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.





فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات، وإعدامهم بعدما تبين أنه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.





ووردت معلومات لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تمهيدا لطرحها في الأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب التقنين، تم ضبط المتهم وبتفتيش الثلاجة المشار إليها تم ضبط "7.490 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – كبدة " غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.









بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



