الإمارات تسجل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، بأن السلطات الصحية في الإمارات سجلت ، 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أن إجمالي الإصايات في البلاد بلغ 43.752 إصابة وأن مجمل حالات الشفاء وصلت إلى 30241 حالة شفاء وبلغ عدد الوفيات 298 وفاة.

 

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 704 حالات شفاء و3 وفيات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,339 مليون إصابة، بينهم أكثر من 448 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,363 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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