بعد وفاتها.. قصة ماما سناء مع فيديوهات "تيك توك"

حالة من الحزن الشديد، انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نبأ رحيل اليوتيوبر المصرية سناء عبدالحميد الشهيرة بـ"ماما سناء"، تلك السيدة البسيطة التي اعتادت نشر فيديوهات كوميدية واجتماعية بمساعدة نجلها.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن حياة ماما سناء بعد وفاتها صباح اليوم الخميس.





رحيل ماما سناء

استيقظ رواد موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، على نبأ وفاة اليوتيوبر المصرية سناء عبدالحميد الشهيرة بـ"ماما سناء".





وكتب نجلها محمد شاكر، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدتي ماما سناء توفيت إلى رحمة الله".





حزن السوشيال ميديا

لم تمر دقائق، حتى خيم الحزن على رواد موقع التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء، عن عمر 61 عام، وذلك بعدما أعلن نجلها عبر موقع فيس بوك، حيث حرصوا على نعيها وتذكر ضحكتها التي اعتادت عليها حينما كانت تظهر بصحبة ابنها خلال الفيديوهات.





شهرة ماما سناء

اعتادت ماما سناء من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة فيديوهات اجتماعية وكوميدية لمتابعيها، حيث كانت تصور أغلب فيديوهاتها في منزلها مع أفراد عائلتها، وتركز على عدة مواضيع عامة، مثل حل المشاكل الزوجية أو القضايا الاجتماعية الأخرى.





وأشار محمد شاكر "حمو" يوتيوبر، إلى أن أول فيديو لهم في سبب شهرتهم "التلات كوبيات وتحتيها المية جنيه"، والذي تجاوز 90 مليون مشاهدة على فيس بوك، موضحًا أن أول فيديو تم تصويره زوجته ياسمين صورته ووالدته، وتم نشره على "تيك توك" وتجاوز 5 آلاف متابع و13 ألف مشاهدة.





وحققت فيديوهات ماما سناء، ملايين المشاهدات، بعضها تخطى 2 مليون مشاهدة.





وكان اليوتيوبر حمو شاكر، أعلن عبر تطبيق "انستجرام"، صباح الخميس، وفاة اليوتيوبر سناء عبدالحميد الشهيرة بـ"ماما سناء"، بعد صراع مع المرض، وقال: "إن لله وإنا إليه راجعون.. والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".





وكانت سناء عبدالحميد، المعروفة باسم "ماما سناء"، أما عادية، إلى أن تحولت "يوتيوبر"، تبّث فيديوهات طريفة برفقة ابنها "حمو" على مواقع التواصل الاجتماعي.



