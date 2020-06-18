حبس عاطل وزوجته لتصنعيهما مخدر "آيس" بالقاهرة

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الخميس حبس عاطل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة أنشاء معمل لتصنيع مخدر الشابو، وطالبت بالتحفظ على المضبوطات، واستكمال تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.





البداية عندما تمكن رجال مباحث المخدرات من ضبط عاطل وزوجته في كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهما بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس "الشابو"وبحوزتهما (الخامات والأدوات التى تُستخدم في ممارسة نشاطهما الإجرامى- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).





وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بما تقدم.



