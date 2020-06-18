كورونا يحصد أرواح الكهنة رغم إجراءات الكنيسة الاحترازية

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:23 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
ماريان ناجى
اتخذت الكنيسة بمختلف طوائفها العديد من الإجراءات الأحترازية الواجبة لكي تتمكن من تحصين الكنيسة وأبنائها من تفشى وباء كورونا القاتل ورغم العديد من الإجراءات من غلق الكنائس وتعليق الصلوات إلا أن كورونا تحصد المزيد من أرواح الكهنة ورجال الكنيسة يوما بعد يوم.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل عن رحيل الأب القس بيشاي نعمان كاهن دير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر عن عمر قارب الـ53 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ22 سنة بقليل أثر أصابته بكورونا، وهى ليست حالة الوفاة الأولى من رجال الكنيسة أثر الأصابة بكورونا بل أعلنت الكنيسة عن أكثر من حالة وفاة وإصابة ومنهم:

- إصابة 3 كهنة جدد في شبرا الخيمة والفيوم: 

وكانت لشبرا الخيمة والفيوم نصيب فى إصابات الكهنة حيث أعلن الانبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس عن إصابة 3 كهنة جدد إثنين منهم يتلقون العلاج في المنزل وأخر تم حجزة في مستشفي الحجر الصحي مؤكدا بأن الثلاث كهنة المصابين قد ظهرت نتيجتهم المعملية بإجابية إصابتهم بالفيروس وحالتهم مستقرة.

أما الفيوم فقد أصيب القمص تكلا شفيق، راعي كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس بوسط مدينة الفيوم، بفيروس كورونا المستجد نتيجة اختلاطه مع نجله المُصاب بنفس الفيروس حيث تبين إيجابية التحليل وتم نقله إلى مستشفي عزل الباجور بالمنوفية وحالته مستقرة.

- وفاة راهب بدير الأنبا بولا إثر إصابته بفيروس كورونا:

لم تقصتر الإصابات والوفيات على الكهنة فقط بل أمتد الأمر إلى الرهبان حيث أكد القس بطرس الأنبا بولا أنه توفي الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا من دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر إثر إصابته بفيروس كورونا مضيفا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه أقيم صلاة تجنيز الراهب في مقر دير الانبا بولا المتواجد بالتجمع الخامس.

- وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس بعزبة النخل إثر إصابته بكورونا: 

كما رحل القس بيشوي عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة الزرائب بعزبة النخل بالقاهرة الاثنين الماضىعن عمر يناهز ال51 عامًا بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 13 سنة، حيث ولد يوم 8 يونيو 1969 وسيم كاهنًا يوم 9 مايو 2007 وكان الراحل قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف، إلا أن حالته تدهورت وتوفي.

- الكنيسة تعلن عن إصابة اثنين من كهنة قنا ودمياط بفيروس كورونا: 

وقد أعلنت الكنيسة أيضا إصابة اثنين من كهنة قنا ودمياط بفيروس كورونا، الحالة الأولى للقمص صرابامون متري، وكيل مطرانية دمياط وكاهن كنيسة العذراء والقديس سيدهم بشاي بدمياط  بفيروس كورونا وعائلته في يوم 8 أبريل الماضي وتم نقلهم لمستشفى عزل بلطيم، والحالة التانية إصابة القمص بيشوي ناروز راعي كنيسة السيدة العذراء مريم التابعة لإيبارشية قنا.

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