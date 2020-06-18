الأحد.. الحفل الختامي لمبادرة "طور وغير"





يأتي ذلك يوم الأحد الموافق 21 يونيو لمدة ساعتين من الساعة 12 ظهرًا وحتي الساعة الثانية ظهرًا من خلال برنامج MS team.



ويعرض البرنامج أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2019-2020 وختام الأنشطة، بالإضافة إلى تكريم قيادات المديريات والمدربين والمتابعين من كافة المحافظات.





ويحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غادة خليفة مدير المسئولية المجتمعية لشركة مايكروسوفت للشرق الأوسط وافريقيا وقيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



يذكر أن المبادرة تقوم بتوفير نظام متكامل يجمع بين التدريب والتأهيل وبناء القدرات والتوظيف، حيث تهدف المبادرة الي العمل علي سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل، وقدرات الشباب من خلال بناء قدرات وتنمية مهارات الشباب التكنولوجية والرقمية، وفقا لمتطلبات الثورة التكنولوجية، كما يتم تقديم الاستشارات المهنية وخدمات التدريب، الي جانب تشجيع ريادة الأعمال وتبني الأفكار الابتكارية.



وكانت نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أمس حملة الدروع الشبابية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا من خلال مكتب الشباب والإدارة المركزيه للبرمح الثقافة والتطوعية.





وتكون الحملة من خلال وضع ملصقات أرضية لتحديد المسافات الآمنة بمكاتب البريد وكذلك، توزيع بورشورات لكيفية الوقايه من فيروس كورونا، كيفية ذيادة مناعة الجسم وأرقام الطوارئ المخصصه عند الاشتباه بالأعراض.



وتواجدوا شباب الحمله في اليوم الأول في بعض مكاتب البريد ومحطات الأتوبيس العامة بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة-الجيزة-القليوبية)



وكان عرض الدكتور أشرف صبحي التجربة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع صحة وسلامة المصريين فى صدارة الأولويات، وقيام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من القرارات والاجراءات الاحترازية وتطبيقها فى جميع أنحاء الجمهورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ومن تلك القرارات كانت تعليق جميع الأنشطة الشبابية والرياضية لمنع التجمعات والحد من انتشار الفيروس.



وتابع "صبحي" خلال اجتماع اللجنة الفنية لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة لاستعراض تجارب الدول الإفريقية لمواجهة كورونا عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "قمنا فى وزارة الشباب والرياضة بمتابعة تطبيق كافة القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد مجالي الشباب والرياضة، وتم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية فى تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات للنشء والشباب أون لاين تفاعل معها حتى الآن نحو 10 مليون مشارك.





بالإضافة إلى إتاحة مراكز الشباب المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية أمام خدمة المواطنين فى إطار تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، علاوة على مشاركة الشباب المصري فى حملات تطهير وتعقيم للمنشآت الشبابية والرياضية والقري والمناطق المحيطة.



يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الحفل الختامي لمبادرة "طور وغير" والتي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت للمساهمة في حل مشكلة البطالة والأمية الرقمية للشباب.