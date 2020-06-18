محمد ثروت ضيف برنامج "وشوشة" على "النهار".. اليوم

يحل الفنان محمد ثروت، اليوم ضيفا على برنامج وشوشة في تمام الساعة الثانية عشر الذي يقدمه أحمد الهواري عبر شاشة "النهار".

وسوف يتحدث فيه عن مشاركته في مسلسل "رجالة البيت" ومسلسل "اللعبة"، وكواليس العمل ونجاح العمل ككل ، كما يفصح عن مشاريعه المقبلة.

وتعد آخر أعمال محمد ثروت مسلسل رجالة البيت تدور أحداث في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حول بومبا وتيمون والذي جسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.