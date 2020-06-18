بعد زيادة وزنه.. أحمد الشامي يبدأ الرجيم وعمل التمارين المنزلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
رشا عادل

شارك الفنان أحمد الشامي، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق أحمد، على الصورة قائلًا: "بدأت دايت وتمرين في البيت وجري في الشارع قريب اوي هقولكم نوع الدايت والتمرين للي حابب يشاركني ونشجع بعض اعمل mention لل عايز يتمرن معانا".

 

يذكر أن آخر أعمال أحمد الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، شارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وإدوارد وسارة الشامي ونهال عنبر وأشرف زكي ومحمود البزاوي، والمسلسل من إخرج مرقس عادل، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني 2020.

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