ليفربول يتحرك نحو أقوى مدافع في العالم

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:46 م
ليفربول
ليفربول
الفجر الرياضي

تحرك نادي ليفربول الإنجليزي  نحو ضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي والمطلوب في نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء فيروس كورونا المنتشر في كل بقاع الأرض.

 

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن أن ليفربول على استعداد للتوقيع مع قلب الدفاع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي بالرغم من مفاوضات مانشستر يونايتد لضمه منذ شهر يناير الماضي.

 

وأوضحت الصحيفة الإيطالية واسعة الإنتشار أن ليفربول قطع شوطاً كبيراً في التفاوض مع كوليبالي ويتبقى الاتفاق مع نابولي على قيمة الصفقة والذي يطلب مبلغ 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن مدافعه السنغالي الذي تألق في هذا الموسم بشكل رهيب.

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