ريال مدريد يرصد ميزانية لضم بول بوجبا

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:27 م
بوجبا
بوجبا
الفجر الرياضي

ما زال بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هو أحد الأهداف المهمة لدى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط الوسط في الموسم الجديد.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني عن أن إدارة النادي الملكي تجهز عرضًا بمبلغ يقدر بـ80 مليون يورو لخطف بول بوجبا المطلوب في نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل مزاملة كريستيانو رونالدو في فريق السيدة العجوز.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يطلب 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن بول بوجبا وهو ما يهدد طموحات زيدان مدرب الريال خاصة أن سولسكاير المدير الفني لليونايتد، متردد في بيع اللاعب حيث يريد المدرب النرويجي تكوين شراكة بين بوجبا وبرونو فيرنانديز في خط وسط الشياطين الحمر.

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