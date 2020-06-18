صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

يخطط نادي برشلونة الإسباني لعقد صفقة تبادلية مثيرة مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل في ظل رغبته في تدعيم مركز الظهير الأيمن خلال الموسم الجديد والذي عانى منه في هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع ماتيا دي تشيليو الظهير الأيمن، كأحد الأسماء المتاحة في الميركاتو الصيفي من فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك مقابل الاستغناء عن أحد اللاعبين لفريق السيدة العجوز.