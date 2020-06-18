صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:13 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

يخطط نادي برشلونة الإسباني لعقد صفقة تبادلية مثيرة مع فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل في ظل رغبته في تدعيم مركز الظهير الأيمن خلال الموسم الجديد والذي عانى منه في هذا الموسم.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع ماتيا دي تشيليو الظهير الأيمن، كأحد الأسماء المتاحة في الميركاتو الصيفي من فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك مقابل الاستغناء عن أحد اللاعبين لفريق السيدة العجوز.

 

وأشارت إلى أن دي تشيليو يعد بمثابة اللاعب الجوكر في يوفنتوس لا سيما أنه يستخدم كظهير أيمن بجانب قدرته على اللعب بالجهة اليسرى وهو ما يناسب برشلونة خاصة أن كيكي سيتين، المدير الفني للفريق يرغب في إعادة سيرجي روبيرتو إلى خط الوسط. 

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