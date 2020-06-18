متحديا فيروس كورونا.. راغب علامة في نزهة خلوية مع أصدقائه

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان اللبناني راغب علامة، جمهوره بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهر راغب بالصورة برفقة أصدقائه ، معلقا علي الصورة : يوم نشط مع أشخاص رائعين.

يعد راغب علامة مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية وأول أغنية قدمها كانت "اتفرج على الحلاوة" وأول ألبوم لة" "بكرة بيبرم دولابك".

يذكر أن الفنان راغب علامه طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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