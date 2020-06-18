الإمارات تقدم نموذجًا لدول العالم في مواجهة فيروس كورونا

قدمت دولة الإمارات، نموذجًا ملهمًا لدول العالم في مواجهة فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، وفقًا لما قاله وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال العويس، قال إن الإمارات وبعد مرور ما يقارب 5 أشهر من اكتشاف أول حالة لمرض COVID-19 استطاعت أن تكون نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف العويس، أن بلاده "تثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية في الصف الأول، وبالتزام شعبها وتعاونهم مع مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية".





قالت صحيفة البيان، إن دولة الإمارات تسابق الزمن لكي تحقق الإنجازات التي تجعلها دائماً في مراكز الصدارة والتميز بين دول العالم.

وأضافت الصحيفة الخليجية، في افتتاحيتها بعنوان "نحن في المقدمة رغم التحديات" أن هذه رؤية القيادة الرشيدة في الدولة التي أكدت مراراً وتكراراً أنها لا تقبل إلا القمم والريادة في العالم، وحكومة دولة الإمارات تسعى دائماً لتحقيق رؤية القيادة في أن تكون الإمارات الرقم واحد عالمياً.

وتابعت الصحيفة الخليجية، أنه بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، والجهود المتواصلة التي تقودها الحكومة لتعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، عبر تطوير الأداء في مختلف القطاعات، نجحت الإمارات في الاحتفاظ بموقعها ضمن الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم، وذلك وفق خارطة الطريق التي وضعتها الدولة منذ عشر سنوات مضت للانضمام إلى أفضل 10 اقتصادات تنافسية في العالم بحلول العام 2021. وحققت الدولة إنجازات كبيرة، ولم تتوقف أمام التحديات والأزمات. واستطاعت أن تصل إلى هدفها قبل الموعد المستهدف في العديد من تقارير التنافسية العالمية.