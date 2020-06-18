ضبط مالك مخبز للاستيلائه على أموال الدعم بالسلام

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات:

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لإستيلائه على مبلغ 1601370 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه في السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 3 قضايا حيازة سجائر بقصد حجبها عن البيع بالقاهرة





ضبط رجال مديرية أمن القاهرة، 7 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في حجب السجائر عن التداول، بقصد تقليل المعروض منها لرفع أسعارها من دون مبرر.





وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كلٍ من:





(مسئول عن مخزن لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة الأزبكية) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن الأسواق والتصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا فضلًا عن حيازته سجائر مستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على (1050 علبة سجائر ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).





(مسئول عن محل لبيع السجائر كائن بذات الدائرة) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (1000 علبة سجائر "مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).





(مسئول عن سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من السجائر المستوردة وغير مُسدد عنها الرسوم الجمركية بقصد التصرف فيها بالبيع بأعلى من السعر المقرر قانونًا بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحل على (264 علبة سجائر "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).





بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





اقرأ أيضا.. كشف غموض واقعة مقتل مزارع، ببني مزار بالمنيا





وفي سياق منفصل، نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن المنيا، في كشف غموض واقعة مقتل مزارع، ببني مزار بالمنيا، وضبط مرتكبيها.





بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب بمديرية أمن المنيا بالعثور على أجزاء آدمية متفحمة بطريق زراعي مابين قريتين بدائرة المركز.





وأسفرت جهود فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا عن تحديد شخصية المجنى عليه (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار)، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك محل ملابس- زوجته "ربة منزل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار).





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وقرر الأول بسابقة إقتراضه وزوجته مبلغ 60 ألف جنيه من المجنى عليه وتعثرهما فى سداد الأقساط ونظرًا لإلحاح المجنى عليه وتهديده لهما عقدا العزم على التخلص منه، حيث استدرجاه لمحل إقامتهما بدعوى سداد الأقساط مقابل الحصول على إيصالات الأمانة وقاما بخنقه وأجهزا عليه بسلاح أبيض فأصاباه بعدة طعنات أودت بحياته ثم قاما بوضعه داخل جوال ونقله بسيارة ملاكى وإلقاء جثته بمكان العثور وإشعال النيران به، وبإرشادهما تم ضبط (الأداة المستخدمة "سكين"، وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - 20 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المتهمين").