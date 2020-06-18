ديانا كرزون تروج لأغنيتها الجديدة "وجهك الثاني"

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روجت الفنانة ديانا كرزون لأغنيتها الجديدة"وجهك الثاني" المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ديانا كرزون صورة البوستر الدعائي الخاص بالأغنية، وعلقت على الصورة قائلة :"قريبًا فيديو كليب اغنيه وجهك الثاني، كلمات قصي عيسي، ألحان علي صابر،

توزيع عثمان عبود، مكياج شامل شروخ".



وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية باللهجة العراقية تحمل اسم"صعب اقدر"، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.