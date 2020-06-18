ديانا كرزون تروج لأغنيتها الجديدة "وجهك الثاني"

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
روجت الفنانة ديانا كرزون لأغنيتها الجديدة"وجهك الثاني" المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ديانا كرزون صورة البوستر الدعائي الخاص بالأغنية، وعلقت على الصورة قائلة :"قريبًا فيديو كليب اغنيه وجهك الثاني، كلمات قصي عيسي، ألحان علي صابر،
توزيع عثمان عبود، مكياج شامل شروخ".

وفي سياق آخر، طرحت ديانا كرزون مؤخرًا أغنية باللهجة العراقية تحمل اسم"صعب اقدر"، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.

أخبار تهمك

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رمضان صبحي يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

السفير الصيني بالقاهرة يكشف ما طلبه السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 19 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

11:46 ص

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

10:39 ص

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟