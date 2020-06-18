محمد الشرنوبي برفقة زوجته في صورة جديدة من شهر العسل

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي بخاصية الأستوري ، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا، خلال الصورة وهي أمام البحر برفقة زوجها الفنان محمد الشرنوبي.

يذكر أنه قد تم عقد قران الفنان محمد الشرنوبى منذ أيام، على خطيبته راندا رياض، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط ؛ نظرا لألتزام الشرنوبي بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
محمد الشرنوبي برفقة زوجته في صورة جديدة من شهر العسل
محمد الشرنوبي برفقة زوجته في صورة جديدة من شهر العسل

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