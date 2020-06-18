سعد الصغير يوجه رسالة شكر لـ"الفجر الفني" بعد تصدره الاستفتاء السنوي للموقع

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
رشا عادل
وجه الفنان سعد الصغير، رسالة حب وشكر لجمهوره، وذلك بعد حصوله على أفضل ممثل كوميدي في استفاء الفجر الفني، من خلال نشر صورة للخبر، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق سعد، على الصورة قائلًا:"مدلله افضل تتر رمضان ٢٠٢٠ في موقع الفجر وافضل ممثل كوميدي ٢٠٢٠ في موقع الفجر".


وأضاف:"والله حب الناس اكبر نعمه علي الواحد شكرا حبايبي واخواتي من كل قلبي. بجد وربنا يكرمنا في الايام الي جايه الف حمد وشكر ليك يارب".

وتابع:"بحب الناس الي بتحبيني مهما بعمل حاجة حلوه وحشه دايما في داعم وبيحبوني من قلبهم حتي لو الحاجة حلوه او حشه ده كرم من ربنا كبير والي معا ربنا هيفضل طول عمره في نجاح دايما. شكرا. مجله الفجر".

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