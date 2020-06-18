"الداخلية" تضبط 4 تجار مخدرات في القاهرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرت بالقاهرة، من ضبط 3 بحوزتهم مواد وأقراص مخدرة كالتالي:





نجحت الإدارة، في ضبط مسجل خطر "مخدرات"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال تواجده بمنطقه سكنه وبحوزته (125 جراما لمخدر الهيروين - 400 قرص مخدر من عقار "أبتريل"- مبلغ مالي).





وضبطت مسجل خطر، وعاطل، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش المخدر وزنت 725 جرام- مبلغ مالي- هاتفي محمول).





وكما تم القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (50 جراما من مخدر الهيروين- 700 قرص مخدر- مبلغ مالي- هاتف محمول).





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي





بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



