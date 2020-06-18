محمد علي رزق يغازل جمهوره بهذه الصورة

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شارك النجم محمد علي رزق متابعيه بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهر محمد بالصورة برفقه الخيل ، ولم يكتب أي تعليق على الصورة ، وتفاعل الجمهور مع الصورة وتباينت التعليقات ومن أبرزها " دايما متألق" .



مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال محمد علي رزق والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ويعرض حاليا على الحياة من السبت إلى الأربعاء، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.