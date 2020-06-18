متابعة الفئات الأكثر احتياجًا.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء اليوم

نشاط مكثف وخطوات سريعة يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نحو التنمية، بمتابعة الأوضاع الاجتماعية للمواطن المصري، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ناهيك عن متابعة الموقف التنفيذي لميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





ويرصد "الفجر"، نشاط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، وأبرز تصريحاته بشأن الفئات الأكثر احتياجًا.





اجتماع مع وزيرة التضامن

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نشاطه، صباح اليوم الخميس، بعقد اجتماع مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التي تدعم بشكل أساسي الفئات الاكثر احتياجًا.





التصدي للفقر

وأكد رئيس الوزراء، التزام الحكومة بالتصدي للفقر وبناء الإنسان المصري، بتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الحوادث الطارئة، وذلك إما في صورة دعم نقدي أو في شكل المعاشات الاجتماعية للمستحقين، إلى جانب التشغيل من خلال جهود تأهيل الفئات القادرة على العمل.





3.6 مليون مستفيد من تكافل وكرامة

وفي إطار اجتماعها مع رئيس الوزراء، لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%.





ارتفاع موازنة الدعم النقدي 2019 – 2021 لـ18.5 مليار جنيه

كما أشارت إلى قيمة موازنة الدعم النقدى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021، والتى بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ6.6 مليارات جنيه فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2015، بزيادة 181%.





اجتماع مع مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة

واستمرارًا لأنشطته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع اللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لميكنة العمل بالوزارات والجهات الحكومية، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





واستعرض اللواء ياسر أبو مندور، التطبيقات النمطية والتشاركية المتعلقة بالمرحلة الأولى، وتم إجراء تجارب عملية لعدد من هذه التطبيقات، والتي منها تطبيق إدارة الموارد البشرية، وتطبيق إدارة المشروعات القومية، وتطبيق الأرشيف الإلكتروني والمراسلات، إلى جانب تطبيقات ترتبط بإدارة المحتوى الرقمي، ومنصة العمل الحكومي الموحد، والتخطيط الاستراتيجي.





غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية