حكاية مستشفى عمرها 750 عامًا.. شاهد الحلقة الأولى من "اعرف أصلك" على بوابة الفجر

أطلقت بوابة الفجر، اليوم الخميس، أولى حلقات برنامج "اعرف أصلك"، إعداد وتقديم الزميل والباحث حسام زيدان، محرر ملف السياحة والآثار بالموقع الإلكتروني، ماجستير آثار بجامعة القاهرة.





ويقوم بدور العروسة المحاورة، الأخصائية الاجتماعية فاطمة حازم، بينما تتولى ترجمة الإشارة، دهب فخر الدين، مونتاج وإخراج عامر عفيفي، ويُعرض البرنامج أسبوعيًا على قناة الفجر عبر يوتيوب.





تدور فكرة البرنامج حول الآثار المصرية من مختلف العصور، سواء قديم أو وسط أو حديث، وجاءت الحلقة الأولى عن مستشفى السلطان المنصور قلاوون الألفي الصالحي، الواقعة في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ضمن مجموعته المعمارية.



