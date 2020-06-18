تراجع أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من زيادة إصابات كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بفعل مخاوف من أن زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين والولايات المتحدة قد تثبط تعافي الطلب على الوقود حتى مع تخفيف إجراءات العزل العام.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 40.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 25 سنتا في الجلسة السابقة.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو واحدا بالمئة مسجلة 37.58 دولار للبرميل مضيفة ذلك لخسارة 42 سنتا يوم الأربعاء.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال ستيفن إينز خبير الأسواق في أكسي تريدر ”تستمر السوق في محاولة الموازنة بين تفاؤل إعادة فتح الاقتصادات والعوامل المجهولة المحيطة بغموض الوضع الاقتصادي بسبب موجة ثانوية من تفشي الفيروس“.

وتزايدت المخاوف بشأن الطلب على الوقود بعد أن دفعت زيادة في عدد حالات كورونا بكين لإلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس كما سجلت ولايات أمريكية عديدة من بينها تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة بالمرض.

كما يضغط ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمستوى قياسي لثاني أسبوع على التوالي على المعنويات على الرغم من أن بيانات الحكومة الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات البنزين ونواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

ويرى محللون أنه على الرغم من تراجع الأسعار، فمن المرجح أن تظل في نطاق بين 35 دولارا و40 دولارا الذي جرى التداول عنده منذ بداية يونيو حزيران مع التزام بدرجة كبيرة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، بما تعهدت به من خفض الإمدادات ومع تقليص منتجي النفط الصخري الأمريكي لإنتاجهم بالتزامن مع تحسن تدريجي في الطلب على الوقود.

وقال مصدران في أوبك+ يوم الأربعاء إن التزام المجموعة بخفض الإنتاج في مايو أيار بلغ 87 بالمئة.

لكن أوبك حذرت في تقرير شهري من أن فائضا في المعروض سيبقى في الأسواق في النصف الثاني من 2020 على الرغم من تحسن الطلب مع توقعها أن الإمدادات من خارج المجموعة ستكون أعلى مما كان يعتقد من قبل بنحو 300 ألف برميل يوميا.


أخبار تهمك

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

منذ أقل من ساعتين

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ ساعة و 9 دقيقة

رمضان صبحي يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 20 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ حوالي 3 ساعات

السفير الصيني بالقاهرة يكشف ما طلبه السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 19 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

11:46 ص

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

10:39 ص

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟