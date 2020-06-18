ضربات أمنية موجعة لمافيا الأقراص المخدرة (صور)

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية والتى جاء أبرزها الآتى:





1.ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة "ثان المنتزه" حال استقلاله سيارة وبحوزته (7000 قرص مخدر- 9 طربة لمخدر الحشيش) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات (675000 جنيه).





2.ضبط (6 عاطلين- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى مركزى شرطة "الإسماعيلية، فايد" وبحوزتهم (99 طربة لمخدر الحشيش مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة).





3.ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة أسيوط) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة ساحل سليم وبحوزته (11 طربة لمخدر الحشيش- فرد روسى و4 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتف محمول).





4.ضبط (عاطل- يقيم بمحافظة الشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، حال استقلاله سيارة وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول).





5.ضبط (مسجل شقى خطر- يقيم بمحافظة القاهرة) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين و36 لفافة لذات المخدر- مبلغ مالى –هاتف محمول).





6.ضبط (عاطل وسيدة- يقيمان بمحافظة القاهرة) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بإعداد معمل لتصنيع مخدر الآيس "الشابو" وبحوزتهما (الخامات والأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).





في سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مزرعة على مساحة 25 فدانا في البحيرة منزرعة بنبات البانجو المخدر.





وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض مساحتها حوالي (25 فدانا) بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالبحيرة مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وتبين أنها منزرعة بالكامل بشجيرات من نبات البانجو المخدر "كاملة النمو"، وبتمشيط قطعة الأرض المُشار إليها تبين إقامة خيمة كبيرة بها "على مساحة 200 متر تقريبًا" بداخلها كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر "مُعد للتعبئة" وأمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبحوزتهم (مبلغ مالي "56 ألف جنيه"- سيارة ربع نقل).





وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بزراعة قطعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الاتجار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.





ومن خلال تكثيف الجهود بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط مالك قطعة الأرض.





وجاء ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة ولاسيما مُتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.





وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.







