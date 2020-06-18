شوبير يكشف موعد عودة الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة عن موعد عودة بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل طبيعي خلال.

وأعلن وزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي رسميا إمكانية عودة فرق الدوري لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم ٢٠ يونيو الجاري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: " استئناف الدوري لن يكون يوم 25 من الشهر المقبل كما ذكر، ولكن سيتم استئنافه عقب عيد الأضحى المباراة أي يوم 5 اغسطس على الأرجح".

وتابع: " حديث عمرو الجنايني مع الأندية كان واضح وهي رغبة الحكومة المصرية في استكمال الدوري الحالي، وكان هناك حوار في غاية الاحترام بين جميع الأندية التي حضرت".

وأضاف شوبير: " "لم يكون في شروط خاصة في البطول او الهبوط حال استكمال الدوري، ولكن سيكون بنفس شروط الموسم الحالي، ولا يوجد اي نية للإلغاء".