ماكينة أهداف مُتحركة.. أرقام المُرعب "تيمو فيرنر" مهاجم تشيلسي الجديد

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر قادمًا من نادي لايبزيج لمدة 5 سنوات، بداية من يوليو المقبل، لقيادة هجوم البلوز في الموسم الجديد.

ولم يكشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن قيمة صفقة التعاقد مع الألماني "فيرنر"، ولكن أكدت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي 53 مليون يورو تقريبًا.

بدأ "فيرنر" مشواره الكروي من أكاديمية شتوتجارت، ومثل النادي الألماني في مختلف مستويات الشباب بالنادي، وتم تصعيده إلى فريق تحت 19 سنة، وبعد تألقه مع فريق الشباب، انضم للفريق الأول موسم 2013 – 2014، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق في التاريخ.

بعد تألقه اللافت للأنظار مع شتوتجارت، قام نادي لايبزيج الألماني بالتعاقد معه في صيف 2016، لتدعيم هجوم الفريق، وبالفعل قدم اللاعب مستويات رائعة مع الفريق، دفعت كبار أندية أوروبا للتنافس للحصول علي خدمات قبل انضمامه لتشيلسي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أرقام المهاجم الألماني تيمو فيرنر صفقة تشيلسي الجديدة:-

- شارك "فيرنر" خلال مشواره الكروي مع الأندية 322 مباراة، سجل 165 هدفًا، وصنع 63 هدفًا، وحصل على 18 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

- خاض المهاجم الألماني 37 مباراة مع فريق شتوتجارت تحت 17 عامًا، وسجل معه 32 هدفا، وصنع 6 أهداف.

- شارك "فيرنر" في 24 مباراة مع فريق شتوتجارت تحت 19 عامًا، وسجل 25 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وخاض مباراة مع فريق الرديف بالنادي الألماني وسجل هدف وحيد.

- خاض مهاجم تشيلسي الجديد 103 مباراة مع الفريق الأول بشتوتجارت، سجل 14 هدفًا، وصنع 11 هدفًا.

- يمتلك "فيرنر" رقمًا قياسيًا كأصغر لاعب يخوض 100و 150 مباراة بالدوري الألماني.

- خاض اللاعب الشاب 157 مباراة مع لايبزيج الألماني في مختلف البطولات، و سجل 93 هدفًا، وصنع 40 هدفًا، وحصل على 11 بطاقة صفراء.

- شارك المهاجم الشاب 18 مباراة مع منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا، وسجل 16 هدفا.

- وخاض 11 مباراة مع المنتخب الألماني تحت 19 عامًا، وسجل 9 أهداف.

- كما خاض 7 مباريات مع منتخب تحت 21 عامًا، وسجل 3 أهداف.

- وشارك المهاجم الشاب في 29 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول وسجل 11 هدفا، وصنع هدفين.

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