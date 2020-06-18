كيكي سيتين يتحدث عن موقعة إشبيلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام إشبيلية في قمة مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

 

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"هي مجرد مباراة مختلفة ، لا يعني أني كنت مدرب لبيتيس أن المباراة ستكون خاصة ، هي مباراة مهمة لفريقي البارسا بملعب صعب والفوز سيعطينا حافز كبير للباقي المباريات".

 

وأضاف :"اللعب ضد إشبيلية صعب دائما، بدنيا هم أقوى فريق بالليجا ويملكون إستمرارية وهجومهم دائما خطير عبر الضربات الحرة والركلات الركنية".

 

وتابع :"لا أعتقد أن هناك جولة ستحسم كل شئ ، يجب علينا الإستمرار والتركيز بكل مباراة وخصوصيتها".

 

وزاد :"من الصعب الفوز بكل المبارايات وبكل تأكيد من الصعب الفوز بهم بأسلوب .. لعبنا مباراتين سجلنا 6 واستقبلنا 0 أعتقد أننا بالطريق الصحيح".

 

وأشار :"اللعب بدون جمهور أمر غريب ، ما بالك اللعب بدون جمهور وعلى أرض محايدة غير أرضك بالأبطال .. أمور غريبة يجب أن نتأقلم عليه".

 

وعن سبب استبعاد فرانكي دي يونج من القائمة قال :"لديه بعض الإنزعاجات ، بالتأكيد لن نخاطر به ونحن نملك جدول مزدحم ، أفضل أن يغيب عن مباراة ولا نخاطر به".

 

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