استغل كورونا.. أمن القاهرة يضبط متهما بالنصب على الشركات الدولية

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على الشركات بالدول الأجنبية.

كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" بصفته وكيلًا عن شركة استيراد وتصدير كائنة بدولة أجنبية بتعرض مسئولى الشركة لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة من قبل (صاحب شركة مقاولات كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) وذلك بزعم تصدير كمامات طبية إليهم دون الوفاء بذلك.

ومن خلال تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط الإجرامى هو ذات الشخص المتهم "سبق اتهامه فى 97 قضية نصب، شيكات، تبديد" كما أنه مُتهم بالاحتيال على بعض الشركات بدولة أجنبية أخرى بمبلغ 74 ألف دولار أمريكى بزعم عقد صفقات تجارية وهمية والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا أخرى.

وتبين أن المذكور يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا احتياليًا واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية بزعم إتمام صفقات تجارية مزعومة - خلافًا للحقيقة – وفى الأونة الأخيرة بعد ظهور فيروس كورونا التى اجتاحت دول العالم قام بعقد صفقات تجارية وهمية لتوريد كمامات طبية لبعض الدول منها الدولة محل الواقعة.

وذلك عن طريق قيامة بالاتفاق مع مسئولى الشركة على تصدير 400 ألف كمامة طبية إلى الشركة عن طريق الشحن الجوى وقام مسؤولى الشركة بتحويل مبلغ "مليون وستمائة ألف دولار أمريكى" على حسابه البنكى بالقاهرة، ولم يقم بتصدير الشحنة المتفق عليها وغلق مقر الشركة للهروب من ملاحقة مندوبين الشركة بالقاهرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

أقرا أيضا.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لاستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول باستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

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