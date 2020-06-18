محافظ مطروح عن العائدين من ليبيا: رجعناهم بعد 48 ساعة من نشر الفيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تفاصيل عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية لإدارة هذه الأزمة، واستعادة المصريين المحتجزين.

وأشار "شعيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن الـ 23 شاب مصري حالتهم الصحية جيدة جدا، وحالتهم المعنوية ارتفعت فور وصولهم أرض مصر، معقبا: "بعد نشر الفيديو بـ 48 ساعة ولادنا كانوا في إيدينا".

وأضاف محافظ مطروح، أنه نصح الشباب المصري أن بلادهم أولى بهم، خاصة وأن مصر تنفذ مشروعات قومية عديدة تستوعب عمالة بالآلاف، مؤكدا أن مصر لا تترك أبنائها، موجها رسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي مصري، قائلا: "كرامة المصري خط أحمر، ولن نسمح بأي اعتداء على أي مصري".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا تعذيب مصريين بوابة الفجر المصريين فى ليبيا الفجر الاعتداء على مواطن أخبار مصر

أخبار تهمك

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

رمضان صبحي يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ ساعة و 9 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تعلن الدخول في موجة ثانية من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

منذ حوالي 3 ساعات

السفير الصيني بالقاهرة يكشف ما طلبه السيسي بشأن كورونا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن المحتجزين في ليبيا

تكليف عاجل من السيسي بشأن أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

اتصالات عاجلة بشأن أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا

عاجل| بعد تدخل السيسي.. عودة المصريين المحتجزين في ليبيا بعد قليل إلى أرض الوطن

"موسى" عن وصول المحتجزين بليبيا: مصر لا تترك أولادها

عاجل.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

الصحة العالمية: وقف تجارب "هيدروكسي كلوركين" على مرضى كورونا

11:46 ص

قرار عاجل من وزارة الصناعة بشأن تصدير الكحول

10:39 ص

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟