مي ودانا سليم يخطفان الأنظار على "إنستجرام"

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة برفقة شقيقتها دانا حمدان.


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور مي، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايه يامي الجمال ده؟" وأضاف آخر"بيقولك مره اتنين عملو قلق في موازين الشياكه والاناقه والجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يحفظك شو هالحلا عيونك قصة جمال لا يمل بنظر فيهم".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.

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