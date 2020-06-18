"الداخلية" تلقي القبض على "عصابة الأجانب" لسرقة رواد البنك بالقاهرة

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عناصر تشكيل عصابي "يحملون جنسية دولة أجنبية" لسرقة المبالغ المالية من رواد البنوك.

وتبلغ لقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها فقد أسفرت جهود البحث الجنائي عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين" يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك".

وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعتي السرقة لدى عميليهما "يحملان ذات الجنسية" حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، واقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمين خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أقرا أيضا.. ضبط 5 متهمين بحوزتهم "جرينوف" وبندقيتين في أسيوط

ضبطت مديرية أمن أسيوط، 5 قطع سلاح ناري، عبارة عن (رشاش جرينوف و2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و13 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، ونفذت 80 حكما قضائيا، وقرار إزالة.

وجاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام، استهدفت قرية بني رافع دائرة مركز شرطة منفلوط. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية. 



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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