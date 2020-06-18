برلماني: السيسي لا يسمح أبدا بإهانة المصريين داخل مصر أو خارجها

وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حالة من الفرحة العارمة لدى جموع المصريين لحظة وصول 23 مصريا بعد تحريرهم من أيادي الجماعات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية حيث وصلوا لمنفذ السلوم وكان في انتظارهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.





وقال "حساسين " في بيان اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي يحرص دائما على رفع اسم وعلم مصر في كل مكان بالعالم ولا يسمح أبدا بتعرض أي مواطن مصري لامتهان كرامته داخل مصر أو خارجها، مشيدا بنجاح أجهزة الدولة في أيام قليلة في تنفيذ التكليفات الرئاسية لانقاذ أبناء مصر بليبيا.





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا النجاح لقي ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، متوجها بكل التحية للقيادة الساسية وجميع أجهزة المصرية على دورها في تحرير هؤلاء المصريين وعودتهم.سالمين إلى أرض الوطن.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.





وقالت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرًا لإحالتهم لمكتب النائب العام.





وأكدت وزارة الداخلية التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، وهم جميعًا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة بأنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.



