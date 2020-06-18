"مبروك عليك الجايزة".. طالب يستولي على أموال المواطنين بحيلة شيطانية بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكتروني.





وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص الذي أوهمه بأنه موظف بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات وأنه فاز بجائزة مالية مقدمة من الشركة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكتروني.





ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لمرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب، مقيم بمحافظة المنيا، وينتحل اسم أحد الأشخاص، حال إجراء تلك العمليات.





وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والإحتيال على النحو الذى تبلغ به من المجني عليه وقيامه باستخدام بيانات المجني عليهم في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني وشحن أرصدة ومحافظ إلكترونية على شركات الدفع الإلكتروني.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأنه قام بإرتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، وأنه يحتفظ ببعض المشتريات بمسكنه، حيث تم ضبطها، وبفحص الهاتف المحمول الذي ضبط بحوزته تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من برامج الكمبيوتر التي تُستخدم في إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم، العديد من صور بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصـة بالـعـديد من الأشخاص عــمـلاء تلك الـبنوك والـمدون بها العديد من الأرقام التعريفية CVV الخاصة بتلك البطاقات بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.





ويأتي ذلك فضلا عن العديد من المحادثات والرسائل بين المتهم المذكور وبعض ضحاياه من عملاء البنوك تتضمن حصوله على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



